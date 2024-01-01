Freedom Holding Corp: Международный инвестиционный гигант

Тимур Турлов, основатель и главный акционер Freedom Holding Corp , отметил важность внедрения искусственного интеллекта и языковых моделей в продукцию компании. В новом выпуске подкаста FreedomTalks он заявил: «Мы видим огромный потенциал ИИ и активно изучаем применение языковых моделей в инвестиционном банкинге». По его мнению, технологии, на которых основывается ChatGPT, могут быть полезны для эффективной коммуникации с клиентами и подготовки проспектов эмиссии ценных бумаг.

Компания активно развивает свои IT-решения, предоставляя пользователям современные инструменты для управления инвестициями через платформу и мобильное приложение Tradernet . В их функционал входят настраиваемые котировки, внутридневная прибыль, возможность размещения заявок на покупку и продажу финансовых инструментов, участие в IPO, финансовые показатели и прогнозы аналитиков, а также оперативные новости от сотрудников Freedom Finance и мировых информационных агентств.

Freedom Finance Global предоставляет услуги как для граждан Казахстана, так и для международных инвесторов. Компания акцентирует внимание на качественной аналитике и индивидуальном подходе, что привлекает состоятельных инвесторов. С 2020 года аналитики предложили более 550 инвестиционных идей, средняя доходность по которым составила 25% годовых. Все клиенты могут воспользоваться этими идеями без ограничений по минимальному вкладу.

Freedom Finance Global , полностью принадлежащий холдингу, зарегистрирован в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА) с 2020 года. В отличие от казахстанского брокера, Global предоставляет доступ не только к KASE (Казахстанская фондовая биржа) и AIX (Астанинская международная биржа), но и к крупнейшим международным рынкам, включая американские фондовые биржи NYSE и NASDAQ. В 2022 году компания вышла на китайский рынок, что позволяет клиентам диверсифицировать свои инвестиции акциями китайских компаний.

Подразделение холдинга в Казахстане, Фридом Финанс , является ключевым игроком на рынке и предлагает клиентам не только инвестиционные услуги, но и банковское и страховое обслуживание, а также lifestyle-сервисы. Этот брокер с самого начала своего присутствия в стране занял лидирующие позиции.

Стратегия расширения Freedom Holding Corp включает активные слияния и поглощения, а также органический рост. В 2023 году холдинг осуществил ряд значительных приобретений, среди которых американский инвестиционный банк Maxim Group LLC и его дочерний брокер Maxim Financial Advisors LLC , платформа для инвестиционных конференций LD Micro , а также онлайн-сервисы по бронированию авиабилетов и железнодорожных билетов Aviata и Chocotravel .

Freedom Holding Corp — это международная публичная компания, зарегистрированная в США и представленная на технологической площадке NASDAQ под тикером FRHC . Компания работает в 15 странах, включая как европейские, так и постсоветские регионы, с основной штаб-квартирой в Алматы, Казахстан.

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